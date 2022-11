Deebot X1 Omni, il RE dei robot aspirapolvere CROLLA su Amazon (-31%)

Quando si parla di robot aspirapolvere di altissimo livello, la famosa punta di diamante, è praticamente impossibile non nominare l’incredibile Deebot X1 Omni di Ecovacs in offerta su Amazon in occasione del Black Friday. Con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 459€ sul normale prezzo di vendita, oggi hai a portata di mano la migliore occasione del web per montare in casa il re dei robot multifunzione.

Oltre ad essere munito di una stazione di lavaggio multifunzione con un apposito serbatoio per la ricarica dell’acqua pulita e lo stoccaggio dell’acqua sporca, il Deebot X1 Omni ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Ora è il momento di acquistare il Deebot X1 Omni su Amazon con il 31% di sconto

Con un sistema ad altissima efficienza di pulizia automatica in relazione allo sporco e alle varie tipologie di pavimenti, il robot aspirapolvere monta un potentissimo motore aspirante da ben 5000 pa e una batteria da 5200 mAh per ben 260 minuti di pulizia initerrotta – può pulire da cima a fondo una superficie di 360 mq.

Osannato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo sistema di pulizia senza compromessi, Deebot X1 Omni monta un gran numero di sensori che gli permettono anche di mappare con estrema precisione ogni stanza di casa e per driblare gli ostacoli sul suo percorso.

Oggi è la tua occasione d’oro per mettere le mani sul re dei robot aspirapolvere, ma fai in fretta e metti subito nel carrello il Deebot X1 Omni di Ecovacs fintanto che è in offerta su Amazon in occasione del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.