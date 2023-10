DEEBOT T9: robot aspirapolvere su Amazon in MEGA SCONTO (-57%)

Brutta via la scoperta e la paletta e acquista invece un robot aspirapolvere che fa tutto al posto tuo a un prezzo decisamente vantaggioso. Fiondati su Amazon adesso e metti nel tuo carrello ECOVACS DEEBOT T9 a soli 299 euro, anziché 699 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. In questo momento puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 57% e quindi risparmiare la bellezza di 400 euro. Inutile dire che a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Quindi fai veloce.

DEEBOT T9: aspirazione potente e lavaggio incluso

Questo robot è in grado di lavare anche i pavimenti in una sola passata grazie al panno monouso che puoi attaccare e staccare facilmente e al serbatoio d’acqua di 180 ml. Ha una potentissima aspirazione da 3000 Pa con cui raccoglie facilmente la polvere, i peli di animali domestici, i capelli, le briciole e perfino i detriti.

Grazia TrueMapping 2.0 è in grado appunto di mappare le stanze della tua casa per una pulizia profonda e precisa. Riesce a evitare gli ostacoli e quindi non si ferma mai. E poi ha una super batteria che gli consente di girare per casa fino a 175 minuti prima di tornare in automatico alla base di ricarica. E potrai anche controllarlo con l’app e con i comandi vocali.

Insomma una promozione davvero da non perdere. Quindi fai presto perché difficilmente potrà durare a lungo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo ECOVACS DEEBOT T9 a soli 299 euro, anziché 699 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.