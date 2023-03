Deebot N8, robot aspirapolvere 2-in-1 in SUPER SCONTO su Amazon

Se stai cercando un’occasione per acquistare il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8 in sconto, quest’oggi è il tuo giorno fortunato: l’elettrodomestico è protagonista di una super offerta di Amazon che fa crollare il prezzo di vendita di moltissimo. Infatti, accedendo alla pagina del prodotto, scopriamo che fino al 18 marzo (e fino ad esaurimento scorte) è possibile sfruttare un coupon del valore di 80€ che fa crollare il prezzo di vendita del dispositivo ad appena 265€.

Nonostante lo sconto molto aggressivo e un prezzo di vendita evidentemente conveniente, il robot aspirapolvere 2-in-1 di Ecovacs ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Innanzitutto stiamo parlando di un robot che aspira e lava contemporaneamente: il motore super aspirante rimuove lo sporco più ostinato grazie all’azione delle spazzole ad alte prestazioni, mentre il panno inumidito lava il pavimento con un risultato ottiminale già alla prima passata.

Ma non solo: il Deebot N8 di Ecovacs è anche perfettamente compatibile con Amazon Alexa per il controllo da remoto, e dispone anche di numerosi sensori per il mapping completo di ogni angolo di casa per muoversi liberamente in ogni stanza evitando anche gli ostacoli presenti sul suo percorso.

Preparati a una pulizia della casa profonda e perfetta grazie al robot aspirapolvere di fascia alta Deebot N8 di Ecovacs, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon ad appena 265€ grazie a un coupon di ben 80€. Inoltre, l’elettrodomestico ti arriva direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

