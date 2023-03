DEEBOT Ecovacs N8+: per chi vuole il TOP al minor prezzo

Il DEEBOT Ecovacs N8+ è un robot aspirapolvere di alta qualità e funzionalità. Ecovacs è un’azienda specializzata in robotica che da oltre 23 anni dedica la sua esperienza e innovazione alla ricerca sui robot. Oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo possiedono il robot aspirapolvere Ecovacs e la missione dell’azienda è di fornire un robot per ogni famiglia. Tieni presente che questo prodotto leader nel suo settore, oggi è disponibile su Amazon con uno sconto FOLLE del 37%. Questo vi consente di acquistarlo ad un prezzo competitivo di soli 379,00 euro, invece di 599,00 euro. Inoltre, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero se vorrai usufruire del servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

DEEBOT Ecovacs N8+: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il DEEBOT Ecovacs N8+ è un modello di robot aspirapolvere compatibile con la stazione. Può conservare polvere e capelli fino a 4 settimane, riducendo notevolmente la frequenza di pulizia del contenitore della polvere. Questo significa che potrai goderti la pulizia dei tuoi interni per settimane in pace.

La tecnologia di mappatura e navigazione intelligente del DEEBOT Ecovacs N8+ è una delle sue caratteristiche distintive. La tecnologia TrueMapping combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura. Inoltre, questo robot aspirapolvere è in grado di rilevare oggetti fino a 2 mm e aumenta la distanza di rilevamento del doppio.

Il DEEBOT Ecovacs N8+ è dotato di una funzione di aspirazione e pulizia 2 in 1 grazie a un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa. Questo robot aspirapolvere può lavare e aspirare contemporaneamente e offre quattro diversi livelli di pulizia per soddisfare le tue esigenze.

L’aspirazione del DEEBOT Ecovacs N8+ è altamente efficiente grazie al materiale ottimizzato e al design dell’aspirazione. Il sistema di mantenimento della pressione ottimizza l’efficienza energetica e garantisce un’elevata pressione di aspirazione, con basso livello di rumorosità ed elevata potenza.

In conclusione, il DEEBOT Ecovacs N8+ è un robot aspirapolvere di alta qualità e funzionalità che offre una vasta gamma di funzioni avanzate. Se stai cercando un robot aspirapolvere affidabile, efficiente e facile da usare, questo dispositivo potrebbe essere la scelta definitiva per te. Inoltre, considerando il 37% di sconto su Amazon, questo potrebbe essere il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo di soli 379,oo euro. Affrettati a comprarlo se sei interessato, i pezzi a disposizione sono pochissimi.

