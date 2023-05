Decoder Satellitare TivùSat iCan S-490: a 99€ è un REGALO, su Monclick

Vola su Monclick e approfitta degli Sconti in Fuga per acquistare il Decoder Satellitare TivùSat iCan S-490 a soli 99,90 euro, invece di 129,90 euro. Grazie allo sconto del 23% stai risparmiando parecchio su questo articolo che ti permetterà di ricevere canali TV gratuiti da tutto il mondo senza problemi né interferenze anche nelle zone più difficili e disagiate.

Grazie a Monclick hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 33,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto, le altre due nei mesi appena successivi. Lasciati alle spalle i problemi di segnale e dì addio al digitale terrestre. Con TivùSat hai un intrattenimento super completo sempre e ovunque grazie alla tecnologia satellitare.

Decoder Satellitare TivùSat iCan S-490: approfitta ora dello sconto di 30€

Su Monclick acquisti il Decoder Satellitare TivùSat iCan S-490 con un risparmio di 30 euro. Un’ottima occasione visto che si tratta di un dispositivo di altissima qualità. Dotato di telecomando universale, gestisci non solo i comandi del decoder stesso, ma anche le funzioni principali del televisore. Grazie all’ordinamento automatico dei canali trovi sempre la trasmissione che cerchi in un attimo.

Un aspetto importante da non sottovalutare è l’aggiornamento del software che può avvenire sia tramite porta USB che via satellite. Questo garantisce un decoder sempre aggiornato e prestante. Perciò non perdere assolutamente questa occasione così golosa. Acquistalo ora su Monclick a soli 99,90 euro, invece di 129,90 euro. Incluse nel prezzo hai la consegna gratuita e le rate tasso zero.

