Decoder DVB-T2 Nokia: grande ritorno a 19€ su Amazon

Ritorniamo a parlarvi dell’ottimo decoder DVB-T2 Nokia che nuovamente va in grande promozione su Amazon. Il prezzo di listino di 29,90 euro scende fino a quota 19,90 euro. Tutto questo è grazie allo sconto del 33% che porta l’ottimo device a un prezzo piccolo piccolo che dovrebbe spingervi all’acquisto se voleste vedere la nuova DVB-T2 in un televisore che non lo porta in dotazione. Il prezzo finale è abbastanza interessante, anche perché con meno di 20 euro evitate di buttare un televisore ancora ottimo.

Decoder DVB-T2 Nokia: caratteristiche principali

Realizzato dallo storico marchio Nokia, questo prodotto risolverà tutti i vostri problemi con una facilità di installazione incredibile. Potrete, infatti, collegarlo in maniera semplice e rapida al vostro televisore tramite la porta di entrata HDMI oppure tramite porta AV. In questo modo sarete in grado di guardare tutti i canali in chiaro in alta definizione oppure in definizione standard.

Utilizzando un semplice tasto potrete visualizzare tutte le informazioni relative alla trasmissione che state guardando. All’occorrenza, potrete anche vedere sul vostro televisore i vostri film o serie Tv preferite grazie alla presenza di una comoda porta USB di tipo A 2.0. Installazione facile e veloce: basta collegare Nokia Terrestrial Receiver 6000 con l’antenna e il televisore, seguire la procedura guidata di installazione e potrete godervi tutti i canali in chiaro. Infine è anche presente la comoda funzione Time Shift per gestire al meglio i vostri programmi preferiti-

Se non lo aveste capito, grazie a questo decoder Nokia e a una spesa di meno di 20 euro eviterete di buttare un televisore che ancora funziona bene e che vorreste tenere in casa, magari in una stanza secondaria o in una seconda casa di villeggiatura, spendendo veramente poco. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con un abbonamento ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.