Decoder Digitale Terrestre: i migliori modelli invisibili in OFFERTA su eBay

Grazie a eBay puoi acquistare i migliori Decoder Digitale Terrestre invisibili anche in offerta. Scegliere il modello giusto non è affar semplice. Ecco perché è indispensabile lasciarsi guidare, soprattutto se stai cercando un ricevitore che si installa direttamente dietro il televisore. Spesso quelli in commercio non sono sempre compatibili con tutti gli apparecchi perché dotati solo di supporto HDMI.

Per fortuna che c’è il Decoder FRiS Mini TDTy+ a soli 19 euro su eBay. Questo dispositivo è geniale perché ha un collegamento SCART integrato che può ruotare fino a 180° sia a destra che a sinistra. Questo prima di tutto facilita l’installazione e, inoltre, lo rende compatibile anche a quei televisori più datati e quindi sprovvisti di porta HDMI. Ovviamente anche quest’ultima non manca in questo apparecchio.

Decoder Digitale Terrestre invisibile: la soluzione la trovi su eBay

Nascondi il Decoder Digitale Terrestre alla tua vista preservando il tuo arredamento con una soluzione innovativa. Perfetto sia esteticamente che tecnologicamente, il Decoder Fenner GX3 a soli 19 euro è la seconda proposta di questo articolo. Il motivo è presto detto: la sua semplicità di utilizzo e la qualità di ricezione dei canali. Tuttavia è solo compatibile con i televisori dotati di porta HDMI.

A un prezzo leggermente più elevato c’è il Decoder Strong Pocket SRT-82 a soli 29 euro. Questo ricevitore ti viene consegnato completo di tutto. Oltre a un supporto integrato HDMI hai anche a disposizione una prolunga flessibile nel caso dovessi installarlo in situazioni di spazio ancora più ridotto.

Inoltre, avrai anche un cavo USB per alimentarlo con una porta femmina USB per poter comunque collegarci una chiavetta USB e trasmettere contenuti multimediali. Infine, c’è anche il ricevitore a infrarossi per telecomando dotato già di un adesivo potente per affrancarlo al televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.