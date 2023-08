Decoder Digitale Terrestre con mediaplayer a soli 19€ su eBay

Su eBay un’offerta pazzesca ti sta aspettando. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Fenner a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Dotato anche di funzione mediaplayer, questo apparecchio è in grado di modernizzare il tuo vecchio televisore aggiornandolo ai nuovi standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Con il telecomando semplice e intuitivo, fin dalla prima accensione, troverai molto facile utilizzare questo ricevitore.

Hai due modalità di collegamento al tuo televisore. Scegli se sfruttare la porta HDMI, che garantisce immagini in qualità HD a 1080p, oppure la porta SCART, nel caso la tua televisione sia più datata o abbia poche porte HDMI. In ogni caso, una volta selezionata dal telecomando la sorgente corretta, a schermo vedrai che entro pochi secondi si avvierà la ricerca automatica dei canali. Una volta trovati quelli disponibili sarai pronto alla visione.

Decoder Digitale Terrestre Fenner: solo 19,99€ per un apparecchio fantastico

Dotato di ogni comfort, il Decoder Digitale Terrestre Fenner è un vero e proprio miracolo della tecnologia. A un prezzo ridicolo, oltre ad avere accesso a tutti i canali gratuiti secondo la Numerazione LCN Nazionale, hai anche una porta USB collocata sul lato sinistro dell’apparecchio per utilizzarlo come mediaplayer. Riproduci contenuti multimediali come video, immagini e audio direttamente sul tuo televisore grazie a questa funzionalità inserendo un dispositivo storage esterno.

Invece, collegandolo a internet, tramite la porta Ethernet posizionata sulla parte posteriore della scocca, avrai accesso a meteo, YouTube e tantissime altre funzionalità. Insomma, il Decoder Fenner a soli 19,99 euro è un vero regalo. Aggiorna subito il tuo vecchio televisore e non perderti l’intrattenimento di ultima generazione grazie a una soluzione economica, intelligente, furba e amica dell’ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.