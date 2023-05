Decoder Digitale Terrestre INVISIBILI: le migliori offerte su eBay

Devi aggiornare il tuo vecchio televisore, ma proprio non sopporti quei box antiestetici dei Decoder Digitale Terrestre in commercio? Grazie a questo articolo ti consiglieremo due formidabili ricevitori di altissima qualità che si installano alle spalle di qualsiasi televisore. Si tratta di apparecchi piccoli nelle dimensioni e comodi anche quando si ha poco spazio.

Il primo della lista è il Decoder Fris HD-333. Disponibile su eBay con consegna gratuita e spedizione veloce rappresenta un caposaldo del settore. Il vantaggio di questo dispositivo è che include un supporto SCART regolabile fino a 180 gradi per installarlo anche nei televisori più datati oltre che una porta HDMI, tra le più diffuse. La porta USB lo trasforma in un media player.

Decoder Digitale Terrestre Mini: li nascondi dietro la TV

Un altro modello interessante è il Decoder Digitale Terrestre Mini Stick Anfel disponibile sempre su eBay. Poco più grande di una pendrive, questo ricevitore è dotato solo di un attacco HDMI, garantendo alta qualità di immagine. Inoltre, il telecomando 2 in 1 è universale e permette di gestire sia i comandi della TV che del decoder.

Collegalo direttamente dietro il tuo televisore e nascondilo alla vista. Incluso nella confezione trovi anche il ricevitore a infrarossi dotato di adesivo da incollare sulla parte frontale della TV così da poter gestire al meglio il telecomando in dotazione. Si alimenta tramite porta USB così non dovrai collegare altri cavi evitando fastidiosi grovigli pericolosi e antiestetici. Anche in questo caso hai la consegna gratuita.

