Decoder Digitale Terrestre INVISIBILE: ecco il modello che va dietro la TV

Hai poco spazio o sei un amante dell’ordine? Il tuo arredamento è perfetto e non vuoi oggetti visibili vicino alla TV? La soluzione per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo standard DVB-T2 c’è senza rovinare il design della tua casa grazie al Decoder Digitale Terrestre Fenner GX3 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

Si tratta di un ricevitore a tutti gli effetti, ma per dimensioni e forma si installa direttamente dietro la tua televisione diventando così invisibile. Questa tecnologia è perfetta per chi non vuole vedere fastidiosi box o cavi volanti antiestetici. Con meno di 20 euro dai nuova vita al tuo vecchio televisore mantenendo però il tuo stile e preservando il design di casa tua.

Decoder Digitale Terrestre: installalo dietro la TV

In pratica, il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX3 è la versione Mini Stick dei classici decoder, con il vantaggio che si può collegare alle spalle della TV. La pratica prolunga flessibile HDMI, insulsa nella confezione, rende facile e veloce l’installazione, anche in condizioni di spazio ridotto. Dotato di sintonizzazione automatica, aggiorna autonomamente i canali alla più recente frequenza.

Aggiungilo al carrello con soli 19,99 euro, anziché 29,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.