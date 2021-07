I tempi stringono, lo so. Il momento do scegliere il miglior decoder per il nuovo digitale terrestre DVB-T2 è arrivato. Dopo che le scorte sono finite già un paio di volte, la migliore scelta smart in assoluto, che puoi prendere da Amazon, è finalmente tornata disponibile e non ho potuto fare a meno di segnalartelo al volo: porti a casa il tuo gioiellino ad appena 27€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Perché è quanto di meglio tu possa ottenere con ottimo prezzo? Lascia che te lo racconti!

Il miglior decoder smart per il nuovo digitale terrestre DVB T2 torna su Amazon

La scelta di questo prodotto ti permette di evitare di cambiare la TV per usufruire delle nuove frequenze. Questo è un bene: vedrai i tuoi canali preferiti con risoluzione eccezionale, sulla solita televisione.

La questione però non è così semplice: sai che in commercio ci sono diversi decoder che potresti anche sfruttare da settembre ma che, quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo, saranno inutilizzabili? Lo compri ora, ma da giugno (al massimo luglio) 2022, saranno inutili.

Questo perché molti modelli non hanno il supporto alla decodifica “HEVC Main 10” (anche segnalata come “H.265”). Senza questa caratteristica il prodotto è assolutamente inutile.

Il modello che ti segnalo oggi è fra i migliori perché non solo è dotato di questo prezioso requisito, ma ha anche il supporto all'audio con codec AC3, che ti permetterà di sentire tutti i canali, anche quelli trasmessi con questa codifica. Perché è importante? Perché, purtroppo, molti decoder sono sprovvisti di questa caratteristica.

Infine, il gioiellino Edision Picco T265 ha anche un cuore tutto smart! Sai che è un vero e proprio media player? Puoi inserire una chiavetta USB e riprodurre i contenuti (audio, video e foto) che ci sono sopra, ma non solo! Infatti, attaccando una chiavetta WiFi (che costa pochissimi euro) puoi anche utilizzarlo su Internet, navigando per esempio su YouTube.

La chicca che non ti aspetti? Non solo è dotato di uscita HDMI, c'è anche la presa SCART! Questo significa che potrai collegarlo anche alle televisioni più vecchie in assoluto!

Insomma, tanta sostanza a un prezzo bassissimo: è il momento di fare tuo il miglior decoder smart per il nuovo digitale terrestre, direttamente da Amazon, a prezzo assurdo. Lo paghi appena 27€ circa e le spedizioni sono rapide e gratis. Te lo ricordo: i pezzi disponibili per questo modello sono sempre pochissimi e le scorte finiscono al volo.

Per non perdere più queste preziose segnalazioni, ricorda: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home