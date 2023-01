Il decoder digitale terrestre con Alexa integrata oggi costa ancora meno

Trasforma il tuo televisore in un potente apparecchio di ultima generazione, ma fallo risparmiando e con stile. Su Amazon in questo momento trovi in offerta il Decoder Digitale Terrestre DIGIQuest RICD1215 a soli 36 euro, invece di 49 euro. La cosa speciale di questo dispositivo è che ha Alexa integrata. In pratica potrai gestire tutti i suoi comandi utilizzando la tua voce abbinato a un altoparlante intelligente Amazon come Echo Dot o Echo Show.

Decoder Digitale Terrestre DIGIQuest: tanti canali e gestisci tutto con Alexa

Grazie al Decoder Digitale Terrestre DIGIQuest RICD1215 dai nuova vita al tuo vecchio televisore rendendolo estremamente divertente da utilizzare. Collegalo in modo semplice e veloce. Avvia la prima ricerca automatica dei canali. In un attimo saranno già elencati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Inoltre, grazie alla tecnologia EPG, avrai anche una guida elettronica ai programmi TV sempre aggiornata.

Gestisci tutto con Alexa, grazie al Decoder DIGIQuest RICD1215. Tra l’altro, con questo dispositivo di ultimissima generazione puoi anche registrare, vedere film, foto o ascoltare musica grazie alla sua funzione REC e MediaPlayer. Inoltre, supporta la connessione WiFi tramite Dongle USB specifico che è incluso nella confezione. Cosa vuoi di più dal tuo intrattenimento? A soli 36 euro porti a casa una vera e propria bomba.

