Decoder Digitale Terrestre completo e che COSTA NIENTE su eBay

Approfitta di un’interessante offerta disponibile su eBay per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo standard trasmissivo DVB-T2. Grazie a Decoder Digitale Terrestre Master ricevi tutti i canali senza problemi spendendo meno di 20 euro. Acquistalo subito, ora che non costa niente. Inclusa hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua con spedizione veloce entro 3 giorni.

Grazie alla sua tecnologia di ultima generazione lo installi velocemente a qualsiasi apparecchio con schermo. In pochi secondi avvii la ricerca automatica dei canali così da ottenere l’elenco completo di quelli disponibili già ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale. Il ricevitore è dotato di due porte. Una HDMI per collegare tutti i televisori più recenti e una SCART per collegare quelli più datati.

Decoder Digitale Terrestre: questa soluzione di eBay è davvero speciale

Affidati a eBay grazie a questo incredibile Decoder Digitale Terrestre Master. In super offerta, ti assicura la piena ricezione di tutti i canali TV in chiaro e gratuiti disponibili nell’area dove risiedi. Con il pratico telecomando universale 2 in 1 tieni sotto controllo i comandi sia di televisione che di decoder. Inoltre, collegando una periferica di archiviazione esterna alla porta USB puoi riprodurre a schermo contenuti multimediali come foto, video e audio.

Grazie a eBay non solo risparmi, ma ti aggiudichi anche la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni. Insomma, un ottimo affare da non lasciarsi sfuggire per dare nuova vita al vecchio televisore in economia, ma sempre con qualità grazie a un risoluzione in HD a 1080p. Metti subito nel carrello il Decoder Master a meno di 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.