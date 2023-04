Decoder Digitale Terrestre con Android TV: ULTIMI PEZZI su eBay (-22%)

Se pensi che il tuo televisore sia spacciato perché incompatibile con lo standard DVB-T2 e la codifica Mpeg4 ti stai sbagliando di grosso. Infatti, con poco più di una sessantina di euro lo trasformi una vera e propria centrale smart. Acquista ora il Decoder Digitale Terrestre con Android TV di TeleSystem. Mettilo nel carrello a soli 64 euro, invece di 89 euro, risparmiando 25 euro solo su eBay. Ricordati di inserire il codice coupon ITPERPMPLNSJG67M.

Ultimi pezzi rimasti per questo articolo con disponibilità limitata. Le vendite superano i 1700 pezzi. Perciò devi davvero sbrigarti per avere questo prodotto da collegare direttamente al tuo vecchio apparecchio di casa e così ottenere libero accesso a tutti i canali gratuiti in chiaro e alle piattaforme streaming live e on demand che preferisci. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni.

Decoder Digitale Terrestre + Android TV = TeleSystem UP T2

Cosa ottieni unendo un Decoder Digitale Terrestre con il sistema operativo Android TV? La risposta è TeleSystem UP T2 4K, il ricevitore di ultima generazione che unisce le caratteristiche premium di un decoder DVB-T e DVB-T2 alla praticità smart di un televisore di ultimissima generazione collegato a internet. Così in un unico posto avrai tutto l’intrattenimento che desideri con Google Assistant integrato per una migliore gestione dell’ecosistema tramite comandi vocali.

Acquistalo subito a soli 64 euro, anziché 89 euro, grazie al codice ITPERPMPLNSJG67M. Ti ricordiamo che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 21,33 euro l’una. La prima ti verrà addebitata al momento dell’ordine, le altre nei due mesi successivi. Approfittane subito perché rimangono solo gli ultimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.