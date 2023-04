Decoder Digitale Terrestre con Android TV: il 2 in 1 che tutti desiderano

Oggi su eBay acquisti un Decoder Digitale Terrestre con Android TV a soli 64 euro, invece di 89 euro. In pratica stai risparmiando 25 euro grazie al codice ITPERPTJS2PDJ67M che ti permette di ottenere un extra sconto di 5 euro sulla promozione in corso del 22%. La disponibilità per ora risulta ancora immediata, ma presto anche gli ultimi pezzi finiranno quindi devi essere veloce.

Il ricevitore in promozione è lo splendido Telesystem UP T2 4K, un vero e proprio top di gamma della categoria. Il suo design compatto lo rende praticamente identico a tutti i decoder di qualità presenti sul mercato. Elegante e per nulla invasivo, si collega a qualsiasi televisore di vecchia generazione trasformandolo in una vera e propria smart TV senza dover spendere centinaia di euro.

Decoder Digitale Terrestre + Android TV: ecco Telesystem UP T2

Telesystem UP T2 è un Decoder Digitale Terrestre con Android TV. In pratica è 50% digitale terrestre e 50% smart per il 100% del divertimento. Questo nuovo smartbox Ultra HD 4K è una vera innovazione perché ti permetterà di dare nuova vita al tuo televisore ricevendo tutti i canali TV in chiaro gratuiti avendo anche una piattaforma dove accedere a tutti i servizi di streaming.

Acquistalo subito a soli 64 euro, anziché 89 euro. Tra l’altro con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.