Decoder Digitale Terreste Diprogress in versione stick HDMI a un prezzo BOMBA

Siete in possesso di un televisore un po’ vecchiotto che non presenta il supporto al nuovo digitale terrestre? Abbiamo per voi il prodotto ideale del marchio Diprogress che, su Amazon, scende di prezzo arrivando a quota 25,99 euro. Poco più di 20 euro per un prodotto di altissima qualità che vi consentirà di vedere tutti i nuovi canali, anche quelli in alta definizione, senza alcuna difficoltà. Lo sconto è del 16% sul prezzo di listino e il valore finale è tra i più bassi di sempre.

Decoder Digitale Terreste Diprogress: caratteristiche principali

Con questo decoder potrete accedere alla visione dei canali digitali terrestri in modo semplice e rapido senza troppi fronzoli. Sarà presente senza che ve ne accorgiate grazie alla sua struttura simile a uno stick con un connettore HDMI che si collega direttamente al vostro TV senza particolari ingombri. Non ha bisogno nemmeno di essere collegato alla presa di alimentazione perché si alimenta direttamente dalla porta USB 5V del televisore.

Presente nella confezione di vendita anche un comodo telecomando universale che permette di accendere e spegnere anche il televisore. Il dispositivo Supporta MPEG 1, MPEG 2, H.264, H.265 / HEVC. L’ingresso antenna è quello standard IEC diretto e supporta una risoluzione fino a 1920 x 1080. Presenta infine le funzioni di ricerca automatica / manuale e l’ordinamento canali LCN.

In conclusione con questo nuovo decoder a marchio Diprogress eviterete di buttare un televisore che ancora funziona bene e che vorreste tenere in casa. Grazie ad Amazon potrete acquistarlo ad appena 25,99 euro. Ovviamente è venduto e spedito da Amazon, quindi avrete tutte le garanzia del caso come spedizioni rapide, gratuite ed eventuali possibilità di reso.

