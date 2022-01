Decoder con WiFi e media player a 23€: non solo Digitale Terrestre

Il momento di passare al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere l'occasione perfetta per aggiungere nuove feature alla TV. Basta il decoder giusto e non serve spendere un patrimonio. Questo modello 3 in 1 è compatibile con il nuovo modo di guardare la TV, ma supporta anche la connessione a Internet tramite e WiFi e la feature di media player.

Da Amazon, lo porti a casa a 23€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Completa l'ordine al volo per approfittarne, poche scorte disponibili.

Decoder 3 in 1: non solo digitale terrestre DVB T2

Una soluzione perfettamente compatibile con il nuovo standard per guardare la televisione. Massimo supporto al codec HEVC Main 10 e Dolby Audio: potrai continuare a guardare i tuoi contenuti preferiti, anche dopo che il passaggio sarà completo.

Come anticipato, si tratta di un prodotto in grado di offrirti molto più di questo. Infatti, sfruttando la porta USB anteriore hai due interessanti possibilità:

e riprodurre i contenuti che ci sono a bordo e più ti piacciono (audio e video); collegare un'antenna WiFi per permettere al dispositivo di accedere a Internet e ottenere funzionalità aggiuntive.

Non perdere l'occasione di portare a casa da Amazon un ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2, con WiFi e media player, a prezzo bassissimo. Completa l'ordine al volo e portalo a casa a 23€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.