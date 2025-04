Decespugliatore con ruote a batteria: erba DISINTEGRATA senza fatica (56,90€)

Su eBay trovi uno degli affari più interessanti del momento se hai un piccolo giardino, un cortile da sistemare o semplicemente ami prenderti cura dei tuoi spazi esterni: un decespugliatore a batteria completo di accessori, doppia batteria e comode ruote, ad appena 56,90€ con spedizione gratuita. Completa al volo l’ordine per assicurartelo in sconto, prima che finisca.

Non servono né cavi né prese elettriche: è completamente cordless, alimentato da due batterie a litio da 2000 mAh ciascuna, con un’autonomia che può arrivare fino a 8 ore complessive, in base all’uso. E se temi che sia poco potente, ti ricrederai: con una velocità di rotazione che raggiunge 20.000 giri al minuto, nessuna erbaccia sarà al sicuro!

Questo strumento è pensato per essere leggero, maneggevole e soprattutto sicuro. L’asta telescopica ti permette di regolare la lunghezza in base alle tue esigenze (da 88 a 105 cm), l’impugnatura è ergonomica e l’avvio richiede una doppia pressione per evitare partenze accidentali. Puoi usarlo tranquillamente anche se hai bimbi in giardino, lasciandolo a vista senza preoccupazioni.

È ideale per rifinire bordi, ripulire aiuole, tagliare l’erba nei punti più difficili da raggiungere o sistemare piccole aree verdi, sia in contesti privati che in piccole attività commerciali. Il pacco è ricchissimo: lame di ogni tipo, accessori per la manutenzione, guanti, occhiali, ruote, caricatore e due batterie già incluse.

Approfitta adesso di questa promo eBay: a 56,90€ porti a casa tutto il kit, senza costi extra per la spedizione. Per approfittarne, devi solo completare il tuo ordine, ma attenzione: le scorte potrebbero esaurirsi presto!