Death Stranding GRATIS: scaricalo adesso da Epic Games Store

I regali di Epic Games Store per il Natale 2022 arrivano oggi alla loro massima espressione. Il noto negozio online permette infatti di riscattare e scaricare in maniera totalmente gratuita Death Stranding Director’s Cut.

Hai letto bene: collegandoti adesso alla pagina ufficiale dopo esserti registrato o aver effettuato l’accesso, cliccando su “Ottieni” hai la possibilità di fare tuo per sempre il capolavoro di Hideo Kojima. No, non hai bisogno di nessun abbonamento.

Riscatta Death Stranding gratis adesso: ecco come fare

Riscattare e scaricare gratuitamente Death Stranding Director’s Cut è molto semplice. Tutto quello che devi fare è collegarti a questa pagina, effettuare l’accesso con le tue credenziali oppure creare il tuo account e poi cliccare il pulsante “Ottieni“. Hai tempo fino a domani 26 dicembre alle ore 17.

A quel punto il gioco sarà tuo per sempre: non dovrai preoccuparti di sottoscrivere abbonamenti o altro ancora. Sarà per sempre legato alla tua libreria Epic Games Store pronto per essere scaricato e avviato.

Parliamo, come detto, di Death Stranding Director’s Cut: la versione definitiva del capolavoro di Hideo Kojima che include il gioco base, diversi contenuti aggiuntivi e le caratteristiche specifiche della versione PC come alto frame rate, una modalità fotografia e il supporto per monitor ultra panoramici. Sarebbe da pazzi non approfittarne.

