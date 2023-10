Dead Island 2 su PS4: CROLLO del prezzo su Amazon (-56%)

Se sei un appassionato di giochi di sopravvivenza zombie, non cercare oltre. Dead Island 2 per PS4 è l’ultima frontiera dell’apocalisse zombie, e ora puoi immergerti nell’orrore con uno sconto pazzesco del 56% su Amazon. Ma le sorprese non finiscono qui, perché con l’acquisto di Dead Island 2, ottieni anche il pacchetto esclusivo “Ricordi di Banoi”, che include armi uniche e vantaggi per migliorare la tua esperienza di gioco. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 31,06 euro.

Dead Island 2 su PS4: un affare da non perdere

Il pacchetto “Ricordi di Banoi” ti offre un arsenale devastante, tra cui il Randello di Banoi e la Mazza da baseball Ricordi di Banoi, che ti permetteranno di affrontare gli zombie con stile e potenza. Inoltre, potrai sfruttare il Vantaggio arma: equilibrio e la Scheda abilità: spazio personale per personalizzare il tuo stile di gioco e diventare un vero esperto nell’arte della sopravvivenza.

Dead Island 2 ti porta in un viaggio mozzafiato nella Città degli Angeli, trasformata in un incubo apocalittico. Esplora le icone di Los Angeles, ora intrise di orrore e pericolo, e scopri nuove sfide e segreti in ogni angolo. L’ambientazione dettagliata e coinvolgente ti farà sentire immerso completamente nel mondo post-apocalittico.

La caratteristica distintiva di Dead Island 2 è il suo sistema di combattimento in prima persona incredibilmente intenso e visceralmente cruento. Entra in azione con sei personaggi unici, ognuno con la propria personalità e dialoghi. Scegli il tuo preferito e preparati a diventare l’ammazzazombi ideale. Ogni personaggio offre un’esperienza di gioco diversa, quindi avrai sempre nuove sfide da affrontare e storie da scoprire.

Dead Island 2 ti porta nel mondo caotico della Città degli Angeli in rovina. Affina le tue abilità di combattimento, esplora e preparati a sopravvivere all'apocalisse zombie.

