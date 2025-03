DAZN: le ultime due partite di Serie A che saranno trasmesse gratis

A DAZN sono rimaste solo due delle cinque partite di Serie A Enilive da trasmettere gratis prima della fine del campionato. Stando ad alcune indiscrezione probabilmente sappiamo anche quali saranno, salvo modifiche o ripensamenti degli ultimi giorni. La più vicina sarà proprio alla metà di marzo e vedrà due squadre particolarmente importanti in questa stagione.

Stiamo parlando di Atalanta-Inter. Questo match si giocherà settimana prossima, domenica 16 marzo 2025 dalle 20.45. Una buona notizia per i tifosi di tutte e due le squadre. Si prevede una partita ricca di sorprese che potrebbero sorprendere anche i non tifosi. Poterla guardare in streaming gratis sarebbe un gran bel regalo. Scriviamo al condizionale perché non è ancora confermata.

L’ultima partita di Serie A Enilive 2024/25 che DAZN trasmetterà probabilmente gratis è Roma-Juventus. Dovremo aspettare l’inizio di aprile per vederla. Infatti, è in programma per domenica 6 aprile 2025 dalle 18.00. Anche questo appuntamento si preannuncia particolarmente caldo per i tifosi, capace di incollare allo schermo anche tutti gli appassionati di calcio.

DAZN Gratis: un calendario ricco di eventi

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che DAZN abbia quindi scelto le due ultime partite di Serie A Enilive da trasmettere gratis in streaming sulla sua piattaforma. Ricapitolando, si tratta di due match molto importanti e particolarmente attesi che vedono le quattro squadre combattere non solo per un posto importante in classifica, ma alcune anche per lo scudetto:

domenica 16 marzo ore 20.45 Atalanta-Inter

domenica 6 aprile ore 18.00 Roma-Juventus



Le tre partite precedenti che DAZN ha trasmesso gratis in streaming sono state:

martedì 29 ottobre 2024 ore 20.45 Milan-Napoli 0-2

lunedì 16 dicembre 2024 ore 20.45 Lazio-Inter 0-6

sabato 18 gennaio 2025 ore 18.00 Juventus-Milan 2-0



Guardare gli eventi in programma gratis su DAZN è molto semplice. Pensa che ogni settimana c’è un ricco calendario di contenuti accessibili gratuitamente. Devi solo registrarti sul sito web ufficiale di DAZN, inserendo tutte le informazioni richieste. Poi scarica l’app ufficiale sui tuoi dispositivi e goditi gli eventi live e on demand gratuiti.