DAZN in SUPER OFFERTA a meno di 10€: lo sport ora è per tutti

Con DAZN lo sport è per tutti! Attiva subito la nuova offerta a soli 9,99 euro al mese. Un prezzo incredibile che puoi ottenere oggi stesso grazie a una super promozione che ti dà accesso a un ricco catalogo di sport live e on demand in streaming a una qualità pazzesca. Non perdere altro tempo, afferra ora l’occasione.

In questo modo avrai la possibilità di guardare dove e quando vuoi tutto il catalogo del PIANO START. Entra nel mondo più sportivo che ci sia, ricco di eventi straordinari e notizie sempre aggiornate. Personalizza la tua esperienza di live streaming e on demand in base a quello che ti piace. Scopri il ricco palinsesto degli eventi e delle competizioni che ti aspettano con questa iscrizione.

Grazie a DANZ START hai tantissimi contenuti a tua disposizione. Pensato per chi non è particolarmente amante del calcio, ma preferisce altre discipline sportive non sempre disponibili su altre piattaforme. Ad esempio, puoi goderti il grande Basket, la NFL, i più importanti incontri di Boxe, il meglio del Fighting internazionale, il Darts e la UEFA Women Champions League.

DAZN: come abbonarsi a START

Abbonarti a DAZN START è molto semplice. Clicca su questo link e iscriviti subito. Crea un nuovo account inserendo nome, cognome e indirizzo email. Scegli una password sicura per proteggerlo. Poi seleziona il metodo di pagamento che preferisci tra quelli disponibili. Infine, scarica l’app ufficiale e inizia fin da subito a guardare il ricco catalogo disponibile.

Selezionando il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, ottieni il Piano START a soli 9,99 euro, invece di 13,99 euro al mese. Se invece preferisci l’abbonamento mensile, come dicevamo, il costo è di 13,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Scegli tu la modalità che preferisce, ma ricordati che solo qui puoi avere tutto lo sport a un prezzo incredibile.

Il tuo abbonamento anche dall’estero

Una cosa importantissima è che, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

