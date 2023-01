DAZN: quando arriva su Prime Video in Italia

Tutti i giornali hanno parlato del nuovo accordo tra DAZN e Prime Video. In pratica, lo sport trasmesso dal colosso dello streaming sarà accessibile anche agli utenti che sono abbonati al servizio Prime. Il Global Head of Sports del servizio di streaming gestito da Amazon, Jay Marine, ha dichiarato:

Questa nuova partnership con DAZN è un entusiasmante passo avanti per l’offerta sportiva globale di Prime Video e offre ai nostri clienti una scelta più ampia dei migliori sport dal vivo e su richiesta, tutto in un unico posto.

Ovviamente l’offerta non è inclusa nel prezzo, ma occorrerà sostenere un costo aggiuntivo. La formula per ora è mensile e si abbina all’abbonamento annuale o mensile in corso su Prime. Peccato però che questa soluzione sia attiva, per ora, solo in alcuni Paesi.

Infatti, i primi mercati a testare questo nuovo servizio sono Spagna e Germania. Tuttavia, sembra che il prossimo della lista sarà il Giappone. Molti però si stanno chiedendo, con una certa e trepidante attesa, quando arriverà il turno dell’Italia.

DAZN potrebbe arrivare su Prime Video entro il 2023

L’accordo che vede DAZN entrare pian piano nei servizi disponibili di Prime Video è solo agli inizi. Infatti, lungo tutto il 2023 continuerà l’inclusione del servizio di streaming sportivo nei cataloghi Prime di tutto il mondo.

Ciò fa presumere che anche l‘Italia, sicuramente un ottimo mercato per Amazon, entrerà in corsa per questa novità. Sostanzialmente, sembra proprio che entro quest’anno gli abbonati potrebbero già poter vedere DAZN tra le proposte extra di Prime Video.

Ricordiamo che con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM un utente può anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Invece, per quanto riguarda Prime, attivando la prova gratuita di 30 giorni, chi è iscritto ha accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibili), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

