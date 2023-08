DAZN gratis per 2 mesi: è possibile scegliendo Conto Sella

La nuova promozione di Banca Sella rende ancora più conveniente la scelta del già ottimo Conto Sella Start. Il conto proposto dall’istituto ha canone azzerato per 3 mesi (poi 1,5 euro al mese) oltre a prelievi e bonifici gratis, garantendo anche una piena operatività online e in filiale per un’offerta bancaria davvero completa.

Per tutti i nuovi clienti che impostano l’accredito dello stipendio, inoltre, Banca Sella mette a disposizione un bonus aggiuntivo, rappresentato da 2 mesi gratis di DAZN Standard, utili per seguire tutta la prima parte dei campionati di Serie A, Serie B e delle altre competizioni presenti su DAZN.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Banca Sella tramite il link qui di sotto.

Conto Sella regala 2 mesi di DAZN

Scegliere Conto Sella Start consente l’accesso a un conto online completo e ricco di funzionalità. Il conto in questione include:

canone azzerato per 3 mesi, poi 1,5 euro al mese

carta di debito inclusa gratis con possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay

prelievi gratuiti da ATM Sella; ogni mese, inoltre, ci sono 4 prelievi gratis da ATM di altre banche

possibilità di richiedere la carta di credito

bonifici gratis

accesso a tutti i servizi finanziari di Banca Sella

In più, con l’accredito dello stipendio, è possibile ottenere 2 mesi gratis di DAZN Standard per un accesso completo e senza limitazioni alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che, anche quest’anno, trasmette le partite di Serie A e di Serie B. Per richiedere la promozione basta seguire il link qui di sotto e completare l’apertura del conto corrente. Successivamente, per ottenere l’accesso gratuito a DAZN, bisognerà solo completare l’accredito dello stipendio. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato (c’è tempo fino al 30 settembre per completare l’apertura del conto).

Per aprire Conto Sella Start è possibile seguire il link qui di sotto. L’apertura può essere completata anche tramite SPID.

