DAZN gratis con Banca Sella: 2 mesi in regalo per i nuovi clienti

Il conto corrente di Banca Sella è una delle opzioni più complete e convenienti del momento: si tratta di un conto online con canone di appena 1,5 euro al mese (ma con azzeramento del costo per i primi 3 mesi), carta di debito inclusa e prelievi e bonifici gratis.

Per i nuovi clienti che scelgono Conto Sella è disponibile un bonus aggiuntivo: accreditando lo stipendio dopo l’apertura del conto corrente, infatti, ci sono 2 mesi gratis di DAZN Standard, con la possibilità di accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming che trasmette le partite della Serie A.

Per aprire Conto Sella basta seguire una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale qui di sotto. L’autenticazione può avvenire anche tramite SPID, velocizzando al massimo la procedura di apertura.

Conto Sella con DAZN gratis: i dettagli della promozione

Scegliere Conto Sella consente l’accesso a un conto corrente con:

canone di 1,5 euro al mese ; il canone è azzerato per 3 mesi con l’apertura online

; il canone è azzerato per 3 mesi con l’apertura online carta di debito gratuita con 4 prelievi gratis in area euro ogni mese; i prelievi sono sempre gratuiti dagli ATM Sella; la carta supporta Google Pay e Apple Pay

con in area euro ogni mese; i prelievi sono sempre gratuiti dagli ATM Sella; la carta supporta Google Pay e Apple Pay bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito e accesso completo a tutti i servizi offerti da Banca Sella per i suoi clienti

Conto Sella ha un bonus aggiuntivo: aprendo il conto corrente e impostando l’accredito dello stipendio è possibile ottenere 2 mesi gratis di DAZN (dal valore di oltre 80 euro) in modo da poter accedere, senza costi, alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. L’apertura del conto è facilitata dalla possibilità di completare l’autenticazione tramite SPID. La promozione con DAZN in regalo durerà solo per un breve periodo.

