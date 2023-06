DAZN cambia listino: abbonamenti a partire da soli 9,99€ al mese

L’era dello sport in televisione è cambiata negli ultimi anni. Se prima erano poche le soluzioni disponibili creando una sorta di monopolio sui prezzi, l’arrivo di altre piattaforme ha intensificato la concorrenza con proposte competitive e interessanti. Stiamo parlando proprio di DAZN che oggi stesso ha pubblicato il nuovo listino abbonamenti. Scopri tutte le soluzioni disponibili a partire da soli 9,99 euro al mese.

Chi avrebbe mai detto che saremmo arrivati a un risparmio così interessante in merito allo sport su Pay TV? Forse qualche anno fa non ci avremmo nemmeno scommesso. Eppure oggi ci ritroviamo con un’ampia varietà di scelta dato che, questa soluzione streaming a pagamento, offre un palinsesto molto interessante di contenuti sia live che on demand legati ai molti sport diffusi in Italia e in tutto il mondo.

DAZN: tutti i Piani Abbonamento disponibili

Vediamo quindi qual è il nuovo listino dei Piani Abbonamento di DAZN ora disponibili all’attivazione dei nuovi clienti. I prezzi più competitivi vengono proposti in soluzioni con permanenza contrattuale di 12 mesi. Ecco tutte le possibilità di scelta che puoi attivare, a seconda anche dei contenuti che vuoi vedere.

PIANO START: solo 9,99 euro al mese , con contratto 12 mesi. Si tratta di una nuova offerta dedicata al multisport che include: basket italiano, basket europeo, Serie C, NFL, Boxe, UFC e Fighting Internazionale. Viene proposto come abbonamento annuale in 12 rate mensili con un risparmio di 48 euro rispetto alla soluzione senza vincoli a 13,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso.

PIANO STANDARD: solo 29,99 euro al mese , con contratto 12 mesi. Questo bundle include: tutti gli sport disponibili su DAZN come: Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Serie C, basket italiano, basket europeo, NFL, Boxe, UFC, Fighting Internazionale, tennis e molto altro. Viene proposto come abbonamento annuale in 12 rate mensili con un risparmio di 120 euro rispetto alla soluzione senza vincoli a 39,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Puoi guardare i contenuti live e on demand contemporaneamente su 2 dispositivi registrati connessi alla stessa rete internet della propria abitazione.

PIANO PLUS: solo 44,99 euro al mese, con contratto 12 mesi. Questo bundle include: tutti gli sport disponibili su DAZN come: Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Serie C, basket italiano, basket europeo, NFL, Boxe, UFC, Fighting Internazionale, tennis e molto altro. Viene proposto come abbonamento annuale in 12 rate mensili con un risparmio di 120 euro rispetto alla soluzione senza vincoli a 54,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Puoi guardare i contenuti live e on demand contemporaneamente su 2 dispositivi registrati anche in luoghi differenti.

