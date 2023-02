San Valentino, il regalo te lo fa DAZN: abbonamento in sconto

Chi ama lo sport, ha un motivo in più per festeggiare San Valentino: è la nuova promozione appena lanciata da DAZN, che permette di attivare (o di riattivare) un abbonamento alla piattaforma approfittando di un forte sconto. Un intero anno di intrattenimento senza limiti, a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello di listino. Passiamo dunque in rassegna tutti i dettagli dell’iniziativa e vediamo come aderire attraverso la pagina dedicata, spiegando perché conviene.

DAZN, la promo di San Valentino: ecco lo sconto

Innanzitutto, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e farlo subito: rimarrà valida solo fino a martedì 14 febbraio. L’unico requisito richiesto riguarda il metodo di pagamento utilizzato (PayPal oppure carta di credito o di debito) che dovrà rimanere attivo per tutto il tempo della sottoscrizione. Si tratta del piano STANDARD ovvero quello che include tutte le partite del grande calcio, dalla Serie A a LaLiga spagnola, passando per Serie B, Serie C ed Europa League. Si aggiungano poi il basket italiano e internazionale, la pallavolo, gli incontri MMA e molto altro ancora. Tutto questo al prezzo mensile di 20,99 euro invece di 29,99 euro.

Tra i grandi eventi trasmessi in streaming c’è anche il Super Bowl LVII, il capitolo finale della stagione NFL che andrà in scena nella notte tra domenica e lunedì, mettendo di fronte i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. All’intervallo sarà Rihanna la protagonista assoluta del tradizionale halftime show.

Dunque, a quanto ammonta complessivamente il risparmio? Prendendo in considerazione la singola mensilità, costa il 50% in meno in confronto alla sottoscrizione singola da 39,99 euro e 9,00 euro in meno rispetto a quella che si otterrebbe normalmente con un piano annuale da 29,99 euro al mese. Calcolatrice alla mano, lo sconto è pari rispettivamente a 228,00 e 108,00 euro. Come già scritto in apertura, l’offerta è rivolta sia ai nuovi account sia a quelli da riattivare. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.