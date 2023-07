DAZN 2023-2024: quanto costa, i nuovi abbonamenti e come risparmiare

DAZN ha presentato le novità relative alla stagione 2023-2024 che inizierà tra un mese con l’avvio del nuovo campionato di calcio di Serie A.

Un grosso cambiamento riguarda l’inserimento della piattaforma su tivùsat, allo scopo di fornire agli utenti una maggiore libertà di scelta. Parimenti, arriva anche la possibilità di acquistare il set-top box per il digitale terrestre targato DAZN, utile in quelle zone a scarsa copertura internet o satellitare.

L’aspetto ancora più interessante è relativo però ai piani di abbonamento e alle tariffe per la nuova stagione che puntano all’inserimento di una terza modalità di pagamento che permette di risparmiare parecchio sull’abbonamento annuale.

DAZN 2023-2024: i nuovi prezzi e come avere un maxi sconto

Partiamo dall’inizio. Il “nuovo” DAZN si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione con i tre piani visti nel campionato precedente: DAZN Start, Standard e Plus. I contenuti non cambiano, e adesso andremo a vederli insieme, mentre c’è un leggero cambiamento per i prezzi e una nuova possibilità che permette a coloro che scelgono di abbonarsi per un anno di risparmiare parecchio rispetto al pagamento mensile.

A partire dalla nuova stagione, gli iscritti a DAZN potranno scegliere se pagare il loro abbonamento mensilmente, optare per l’opzione annuale in 12 rate mensili oppure, e questa è la grande novità, pagare i 12 mesi in una unica opzione. Quest’ultima è quella che, a conti fatti, permette di risparmiare di più rispetto alle altre soluzioni.

Facciamo quindi ordine e vediamo un po’ i prezzi con la nuova suddivisione tariffaria:

DAZN Start – 13,99 euro al mese (pagamento mensile senza vincoli); 9,99 euro al mese (abbonamento annuale pagabile in 12 rate); 88,99 euro all’anno (pagamento unica soluzione, in pratica 7,42 euro al mese)

– 13,99 euro al mese (pagamento mensile senza vincoli); 9,99 euro al mese (abbonamento annuale pagabile in 12 rate); 88,99 euro all’anno (pagamento unica soluzione, in pratica 7,42 euro al mese) DAZN Standard – 40,99 euro al mese (pagamento mensile senza vincoli); 30,99 euro al mese (abbonamento annuale pagabile in 12 rate); 299 euro all’anno (pagamento unica soluzione, in pratica 25 euro al mese)

– 40,99 euro al mese (pagamento mensile senza vincoli); 30,99 euro al mese (abbonamento annuale pagabile in 12 rate); 299 euro all’anno (pagamento unica soluzione, in pratica 25 euro al mese) DAZN Plus – 55,99 euro al mese (pagamento mensile senza vincoli); 45,99 euro al mese (abbonamento annuale pagabile in 12 rate); 449 euro all’anno (pagamento unica soluzione, in pratica 37 euro al mese)

Come è possibile vedere, gli abbonamenti annuali pagabili in unica rata garantiscono un risparmio notevole rispetto al semplice pagamento mensile, ma anche al vincolo annuale sui 12 mesi.

I contenuti non variano: DAZN Start non offre il calcio maschile, ma numerosi altre competizioni, come basket, NFL, boxe e calcio femminile. Per la Serie A, la Serie B e il campionato spagnolo e l’Europa League bisogna optare almeno per il piano Standard. Il piano Plus permette di guardare i contenuti di DAZN su due dispositivi diversi contemporaneamente anche se non connessi alla stessa rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.