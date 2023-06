Days of Play 2023: scopri questi fantastici giochi PS5 in offerta fino al 51%

Se sei alla ricerca di giochi per PS5 a prezzi scontati, non puoi perderti le offerte Days of Play 2023, la promozione di Sony che ti permette di risparmiare su una selezione di titoli e abbonamenti PlayStation dal 2 al 12 giugno.

Tra le offerte più interessanti, spiccano quelle su Amazon, dove puoi trovare alcuni dei giochi PS5 più richiesti a prezzi davvero vantaggiosi.

Giochi PS5 in offerta su Amazon per i Days of Play 2023

Ecco alcuni esempi:

Gran Turismo 7 a 49,99 euro invece di 80,99: il simulatore di guida più atteso dagli appassionati di motori, con grafica spettacolare e modalità online competitive.

The Last of Us Parte I a 59,99 euro invece di 80,99: il capolavoro di Naughty Dog torna in una versione rimasterizzata per PS5, con una storia emozionante e un gameplay avvincente.

Ratchet and Clank Rift Apart a 39,99 euro invece di 80,99: l’ultima avventura della coppia più amata di PlayStation, con un gameplay divertente e variato e un uso innovativo del DualSense.

Horizon Forbidden West a 48,89 euro invece di 80,99: il sequel del gioco di Guerrilla Games che vi porta in un mondo post-apocalittico dominato da macchine selvagge, con una protagonista carismatica e un’azione mozzafiato.

Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri a 19,99 euro invece di 50,99: la raccolta che include Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta, due capitoli della saga di Nathan Drake pieni di avventura e umorismo.

Ghost of Tsushima Director’s Cut a 39,99 euro invece di 80,99: la versione definitiva del gioco di Sucker Punch ambientato nel Giappone feudale, con una grafica migliorata, una nuova espansione e il supporto al 3D Audio.

Spider-Man Miles Morales a 29,99 euro invece di 60,99: il gioco che vi mette nei panni del giovane Miles Morales, il nuovo Spider-Man di New York, con una storia coinvolgente e un combattimento dinamico.

Demon’s Souls a 39,99 euro invece di 80,99: il remake del classico di From Software che ha dato origine al genere soulslike, con una sfida impegnativa e una grafica impressionante.

Returnal a 39,99 euro invece di 80,99: il gioco di Housemarque che mescola elementi di roguelike e sparatutto in terza persona, con una trama misteriosa e un gameplay frenetico.

Death Stranding Director’s Cut a 19,99 euro invece di 50,99: la versione ampliata e migliorata del gioco di Hideo Kojima, con nuovi contenuti, modalità e funzionalità esclusive per PS5.

God of War Ragnarok a 54,99 euro invece di 80,99: il nono capitolo della serie God of War e il sequel di God of War del 2018, con una storia epica ambientata nella mitologia norrena e un sistema di combattimento profondo e vario.

Queste sono solo alcune delle offerte Days of Play 2023 su Amazon, ma ce ne sono molte altre da scoprire. Ti consigliamo di affrettarti perché le scorte sono limitate e potrebbero esaurirsi in fretta.

Inoltre, ricorda che puoi anche approfittare degli sconti sugli abbonamenti PlayStation Plus, che ti danno accesso a giochi gratuiti ogni mese, al multiplayer online e ad altri vantaggi. Non perdere l’occasione di arricchire la vostra collezione di giochi PS5 a prezzi imbattibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.