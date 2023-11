Dati al sicuro in cloud con la crittografia: NordLocker ora costa meno

NordLocker è, sempre di più, il servizio di cloud storage su cui puntare per salvare in sicurezza i propri dati, grazie alla protezione della crittografia end to end illimitata. Per gli utenti che scelgono NordLocker c’è ora disponibile un’offerta davvero interessante, con un abbonamento da 15 mesi complessivi proposto a prezzo scontato.

Le opzioni sono due: è possibile scegliere il piano da 500 GB al costo di 2,99 euro al mese oppure il piano da 2 TB al costo di 5,99 euro al mese (oltre IVA). Da notare che c’è anche un piano gratuito, con 3 GB di spazio protetto dalla crittografia end to end. Per attivare un nuovo abbonamento e iniziare a sfruttare il cloud di NordLocker basta seguire il link qui di sotto per accedere al sito ufficiale.

Dati in cloud al sicuro con NordLocker e la crittografia end to end

Scegliere NordLocker consente di mettere al sicuro i propri dati, beneficiando della crittografia end to end senza limiti. Il servizio garantisce un livello di sicurezza aggiuntivo rispetto ad altre soluzioni di cloud storage, rappresentando la scelta ideale per salvare i dati in sicurezza e averli sempre a disposizione su tutti i propri dispositivi.

Con la promozione in corso, NordLocker è disponibile in tre piani:

500 GB al costo di 2,99 euro al mese per 15 mesi oppure 7,99 euro al mese

al costo di per 15 mesi oppure 7,99 euro al mese 2 TB al costo di 5,99 euro al mese per 15 mesi oppure 19,99 euro al mese

al costo di per 15 mesi oppure 19,99 euro al mese 3 GB gratis a tempo indeterminato

Tutte le proposte di NordLocker prevedono la possibilità di utilizzare la crittografia end to end senza limiti per proteggere i propri dati. In più, per tutti i nuovi utenti, c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Per scegliere e attivare uno dei piani di NordLocker è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.