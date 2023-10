Dashcam 2.5K in offerta a 39€: si attiva da sola in caso di sinistro e funziona anche di notte

Progetti di dotare la tua macchina di una dash cam ma rimandi questo acquisto da una vita? Tranquillo, per poter guidare in tranquillità, documentare i tuoi viaggi e proteggerti da situazioni spiacevoli non devi per forza investire un patrimonio, anzi. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi potrai acquistare un’ottima dash cam ad un prezzo irresistibile.

La Miden 2.5K Doppia Dashcam è una soluzione avanzata per la registrazione video in auto, offrendo un’ampia gamma di funzionalità e una qualità video eccezionale. Al momento, puoi approfittare di un prezzo scontato del 21%, rendendo questo dispositivo estremamente conveniente per migliorare la sicurezza e la documentazione dei tuoi viaggi. La paghi solamente 39,49€!

Una delle caratteristiche principali di questa dashcam è la sua capacità di registrare video ad altissima definizione. La videocamera anteriore cattura video 2.5K, mentre quella posteriore offre video in Full HD 1080P. Questa qualità video consente di catturare dettagli chiave sulla strada, come segnali stradali e targhe dei veicoli, migliorando la tua esperienza di guida e aumentando la sicurezza. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo IPS da 3,2 pollici, che offre una visualizzazione chiara dei video registrati e facilita la navigazione nei menu. La scocca è realizzata in lega di alluminio, garantendo un aspetto premium e una dissipazione del calore efficiente, il che è particolarmente importante durante le giornate estive più impegnative.

La funzione di visione notturna di questa dashcam è eccezionale grazie all’ampia apertura f/1.5, al sensore di immagine CMOS e alla tecnologia WDR/HDR.

La dashcam è dotata di un sensore G a tre assi altamente sensibile, che è in grado di rilevare anche lievi collisioni. In caso di incidente, salverà e bloccherà automaticamente il video come prova. Inoltre, è possibile bloccare manualmente il video corrente premendo un pulsante dedicato.

La Miden 2.5K Doppia Dashcam è una scelta eccellente per migliorare la sicurezza e documentare i tuoi viaggi in auto: non farti scappare questa offerta e acquista a soli 39€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.