Dash Cam per Auto FHD: imperdibile con DOPPIO SCONTO su Amazon

Se spesso e volentieri ti trovi ad affrontare viaggi di lavoro da solo o per le vacanze con la tua famiglia, dovresti acquistare subito questo prodotto: la Dash Cam per Auto FHD con monitor di parcheggio che oggi può essere tua al prezzo imperdibile di soli € 34,99. Potrai portarti a casa questo importante dispositivo ad un prezzo così basso solamente se approfitterai subito del doppio sconto (17% + coupon 30%) che ti propone oggi Amazon.

Questa imperdibile Dash CamCon ha una risoluzione FHD 1080P a 30 fotogrammi al secondo e l’obiettivo sarà in grado di girare video molto nitidi anche se la velocità dell’auto sarà abbastanza sostenuta, inoltre il display da 3 pollici sarà in grado di riprodurre direttamente il momento chiave nella fotocamera del veicolo.

Provvista di un grandangolo di 170°, la telecamera riuscirà a monitorare tutte le direzioni in una definizione perfettamente chiara, così da offrirti video completi senza escludere alcun dettaglio. Le riprese saranno ottime anche durante la notte e, quindi, in condizioni di scarsa luminosità. Infatti, la presenza di apertura F1.8 e della tecnologia WDR fornirà la possibilità alla Dash Cam di effettuare riprese di notte più luminose prevenendo la sovraesposizione.

Il grande display LCD da 3 pollici sarà in grado di mostrarti l’immagine in tempo reale, aiutandoti a contraddistinguere in maniera estremamente chiara ogni dettaglio per offrirti una migliore esperienza visiva. Questa telecamera sarà utilissima anche quando la tua auto sarà parcheggiata e spenta. Infatti, in caso di urto da parte di un’altra auto, la telecamera di accenderà – raggiungendo il livello del sensore G impostato – e registrerà un video di 1 minuto.

Il video, in questo caso, verrà salvato e non sarà eliminato dalla registrazione in loop. Nella modalità parcheggio verrà sfruttata la batteria interna della Dash Cam che ha mediamente una durata di 4 minuti se completamente carica. Dunque, estremamente utile, corri su Amazon e acquista la Dash Cam per Auto FHD a soli € 34,99 approfittando del doppio sconto.

