Daredevil Born Again: i primi due episodi sono su Disney+

Una delle serie TV più attese dell’anno è arrivata su Disney+. Parliamo di Daredevil Born Again, nota in Italia come Daredevil Rinascita, che segna il ritorno del supereoe Marvel per un filone che si inserisce direttamente nel MCU proseguendo comunque le vicende narrate nella precedente serie Netflix.

I primi due episodi sono disponibili in streaming su Disney+. Se non sei abbonato, puoi iscriverti a partire da 5,99 euro al mese.

Daredevil Born Again: le cose da sapere sulla serie TV

Daredevil Born Again, o Daredevil Rinascita, si focalizza ovviamente su Matt Murdock, l’avvocato cieco con abilità potenziate che lotta per il bene con il suo movimentato studio legale. Nel frattempo, il boss criminale Wilson Filsk porta avanti la sua candidatura come sindaco di New York: le strade dei due torneranno a incrociarsi dopo anni, riportando in auge la loro lotta.

La serie è formata da 9 episodi con i primi due già disponibili: si proseguirà poi con una puntata a settimana fino al 26 marzo, quando ne saranno pubblicate due. Si proseguirà poi nuovamente con un appuntamento a settimana fino al 16 aprile.

Daredevil Born Again fa parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe ed è la prima prodotta da Marvel Television dedicata al supereroe. Potrai vederla per intero su Disney+ abbonandoti a partire da 5,99 euro al mese.