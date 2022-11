Da Xiaomi, uno smartwatch SORPRENDENTE a 31€ su Amazon

L’Haylou GST, è uno smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi pazzesco. Minima spesa, massima resa. Ampio display, un sacco di funzioni dedicate a sport e salute e una gestione impeccabile delle notifiche. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon, approfittando di un goloso sconto del 30%: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 31€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch by Xiaomi a prezzo pazzesco su Amazon

Un wearable bello da vedere, che vanta un ampio display da 1,69″. L’ideale per tenere sotto controllo le notifiche in arrivo sullo smartphone, senza doverlo prendere e senza dover affaticare la vista.

Prima di allenarti, scegli fra le 12 modalità sportive disponibili la tua preferita. In questo modo, potrai tenerne traccia con estrema precisione. Ancora, massima attenzione anche alla salute: controlla il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, ma anche la quantità di ossigeno nel sangue.

Insomma, uno smartwatch super completo, dotato anche di eccellente autonomia energetica. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo wearable parte dell’ecosistema Xiaomi. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Te l’accaparri a 31€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii veloce.

