Da Xiaomi, 39€ per lo smartwatch AMOLED che non ti aspetti: MAGNIFICO

Uno smartwatch premium by Xiaomi, che mai penseresti di poter prendere a piccolo prezzo, dopo aver scoperto le sue caratteristiche. Ti basti pensare che è dotato di display gigante da ben 1,78″, di tipo AMOLED: caratteristica praticamente impossibile da trovare su dispositivi economici.

Eppure, per quanto sembri assurdo, è possibile prenderlo con pochissimi euro. Come mai? Grazie all’incontro di due fattori. Innanzitutto, il wearable è parte dell’ecosistema del colosso cinese perché realizzato da un brand a lui collegato, Haylou. Gode quindi di un equilibrio fra qualità e prezzo che non ha paragoni. Ancora, su Amazon attualmente è scontato del 20%: questo abbatte ulteriormente il prezzo finale.

Associando questi due vantaggi, adesso puoi portarlo a casa a 39€ circa appena invece di 49,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Eccellente smartwatch by Xiaomi a mini prezzo

Il tuo migliore alleato per il quotidiano. Un assistente digitale da tenere sempre al polso. Grazie a questo dispositivo, potrai rapidamente leggere su un ampio schermo tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone. La visibilità è eccellente perché il pannello è un AMOLED: massima visibilità, anche sotto luce diretta del sole.

Un monitor per la salute che agisce in automatico. Battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue e qualità del riposo notturno. Tutto sempre sotto controllo: puoi leggere i dati in qualsiasi momento.

Ancora, se fai sport puoi affidare a lui i tuoi allenamenti. Usalo come activity tracker oppure seleziona il tuo sport preferito per tracciarlo alla perfezione: a disposizione ne hai ben 12. Per finire, degna di nota è l’autonomia energetica: un sola ricarica dura per moltissimi giorni.

Insomma, questo smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi è un vero e proprio spettacolo. Non perdere l’occasione di portarla a casa a prezzo pazzesco da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 39€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.