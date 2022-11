Da Xiaomi, 13€ per l'iconico termometro igrometro di precisione (-50%)

L’eccezionale termometro igrometro parte dell’ecosistema Xiaomi ormai spopola da tempo su Amazon. In effetti, una volta scoperta la sua qualità, è diventato in breve tempo fra gli strumenti preferiti dagli utenti per misurare con precisione il livello di temperatura e umidità.

Quando è in sconto, magari con una importante riduzione del 50%, come adesso, diventa un dispositivo imperdibile. Realizzato dal brand Miiiw, che gravita all’interno dell’ecosistema del colosso cinese, basta una rapida ricerca su Google per averne conferma. A 13€ circa appena, è un prodotto assolutamente da portare a casa: completa l’ordine al volo per accaparratelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Se preferisci, puoi prendere la scorta da 2 unità – da posizionare dove preferisci – a 25€ circa (risparmi ancora di più!)

Com’è possibile che sia un prodotto del colosso cinese? C’è il suo zampino. Infatti, Xiaomi ha un ecosistema di prodotti enorme, come ogni fan del brand ormai sa bene. Al suo interno, gravitano micro marchi, che producono chicche come questa supportati proprio dalla celeberrima compagnia. Non sono pubblicizzati però ed è per questo che risultano difficili da scovare.

Questo termometro igrometro di precisione l’ho riconosciuto perché visto già in precedenza: per questo motivo ho capito che era proprio lui e che – a questo prezzo – è un gadget da avere.

Sul suo ampio display ad alta visibilità puoi controllare in tempo reale i livelli di temperatura e umidità, così come il livello generale di comfort, la data e l’orario. Prendilo adesso con sconto del 50%: completa l’ordine al volo su Amazon, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.