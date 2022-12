Da vecchio monitor a TV con Digitale Terrestre con 6€: ecco come fare

Il passaggio al nuovo digitale terrestre è un momento delicato, ma è anche un’opportunità. Infatti, può scatenare la creatività e permetterti di creare piccole opere d’arte come la trasformazione di un vecchio monitor in una vera e propria TV con tanto di supporto al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti.

Si tratta di un’operazione che costa pochissimi euro e che ti permette di recuperare oggetti in disuso per lo sfizio di farlo e anche per avere una televisione in più, che non guasta mai. Come fare? Niente di più semplice:

verifica che il tuo vecchio schermo abbia una porta di collegamento VGA : è quello che conta di più;

: è quello che conta di più; acquista a 6€ circa questo spettacolare adattatore da HDMI a VGA da Amazon;

collegalo dietro al monitor e il gioco è fatto.

Da questo momento in poi, ti si aprirà un mondo. L’adattatore è infatti composto dotato di due ingressi: uno per le periferiche HDMI da collegare e poi c’è un jack audio da 3,5 millimetri che invece servirà per connettere una periferica audio (auricolari, casse, soundbar, ecc).

Il vecchio display sarà diventato proprio come una televisione alla quale collegare quello che preferisci, in base all’uso che desideri farne:

una console da gioco;

un decoder per il digitale terrestre (se non ne possiedi già uno, ce ne sono di ottimi a meno di 20€);

per il (se non ne possiedi già uno, ce ne sono di ottimi a meno di 20€); una chiavetta (come la celebre Fire TV Stick Lite) per rendere addirittura smart lo schermo: potrai guardare Netflix dove prima vedevi solo Windows 98 o XP!

Hai visto com’è facile trasformare il vecchio monitor in una vera e propria TV? Con questo accessorio da pochi spiccioli, puoi realizzare bellissimi progetti.

