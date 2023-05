Da TCL, una BESTIA di smart TV Android 4K da 65" a prezzo mai visto (441€)

Finalmente puoi concedertela senza svuotare il portafogli. La televisione gigantesca che sognavi di mettere in salotto, di buona marca, è in sconto a prezzo pazzesco su eBay. Questa eccezionale smart TV 4K 65″ di TCL, con a bordo Google TV (ovvero Android) puoi averla a 441€ circa appena invece di 599€. Tutto merito dello speciale codice sconto del momento, che però finirà presto.

Per realizzare finalmente il tuo desiderio, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “MAGGIO23EDAYS”. Arriva a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Un prodotto sensazionale, che ti permetterà di migliorare la tua esperienza di visione, offrendoti immagini e audio sempre mozzafiato. Guarda tutti i tuoi canali preferiti del nuovo digitale terrestre, ma non limitarti a questo. Infatti, grazie alla presenza del miglior sistema operativo per grandi schermi, potrai guardare contenuti in streaming e on demand dalle piattaforme che ami di più (come Netflix, Prime Video, DAZN, ecc…).

Ancora, puoi scaricare qualsiasi applicazione ti serva dall’immenso store, persino quelle per navigare su Internet. Il tutto su un pannello di dimensioni enormi, che stupirà chiunque visiterà il tuo salotto. Un prodotto maestoso, che è anche un ottimo complemento di arredo.

Questa eccellente smart TV 4K da 65″, firmata TCL, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Per approfittare della eccezionale promozione eBay a tempo limitato, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “MAGGIO23EDAYS”. Te l’accaparri a 441€ circa appena. La prendi con spedizioni veloci e gratuite, ma devi fare in fretta: ne sono rimaste pochissime disponibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.