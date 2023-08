Da selfie a stampe nel giro di 2 secondi: incorniciale TUTTE QUANTE

Hai mai sognato di riempire la tua casa di fotografie e di momenti vissuti con amici e familiari? Andare in copisteria o da qualche venditore specializzato però è sempre difficile soprattutto quando hai poco tempo libero a disposizione. Ciononostante non hai bisogno di rinunciare a questo tuo sogno, non quando puoi trasformare i tuoi scatti in stampe con un solo tap.

Tutto merito di questa stampante fotografica di qualità eccezionale. Solitamente richiede una spesa un po’ elevata ma pensa un po’, ora è in promozione su Amazon. Portala a casa a soli 129,99€ per non avere più limiti. Cosa aspetti?

Naturalmente le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Stampante fotografica senza fili: comoda, veloce, di qualità

Arriva a casa con 20 ricariche per iniziarla ad utilizzare fin da subito. Con qualità di 300 DPI come risoluzione, ottieni risultati professionali… Un po’ come se andassi direttamente dal fotografo con la tua chiavetta USB. La caratteristica più comoda è che non ha bisogno di fili per essere collegata ma attraverso il WiFi la colleghi a smartphone, tablet e computer.

Scegli cosa vuoi stampare e tac: ottieni quello di cui eri in cerca. Ci mette veramente poco e la carta che utilizzi ha due features che la rendono sia impermeabile sia anti-impronta così hai una resa ancora più sublime.

Come formato ti dà la possibilità di sbizzarrirti con quello più classico ossia 10×15 cm ma se hai bisogno di porzioni più piccoli, mediante l‘applicazione su smartphone ci metti due secondi a ridimensionare per creare, ad esempio, fototessere e così via.

Insomma, è comoda, ti permette di dare vita a quegli album interminabili che hai sullo smartphone ed è in offerta su Amazon. Non ti perdere questa stampante fotografica a soli 129,99€ proprio adesso.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.