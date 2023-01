Da Rowenta un MOSTRO di aspirapolvere silenziosissimo a 114€: sconto 54%

Quando ho visto in promozione questo spettacolare aspirapolvere senza fili, il Rowenta Air Force Serenity, non ho potuto fare a meno di segnalartelo. Un prodotto in grado di offrirti una potenza aspirante eccezionale. In pochi minuti, elimini dal pavimento peli, polvere, sporcizia e detriti. La speciale spazzola a triangolo arriva negli angoli senza alcun problema, garantendoti risultati eccezionali.

Grazie alla promozione eBay del momento, puoi portarlo a casa risparmiando il 54%: prendilo adesso a 114€ circa, direttamente dallo store ufficiale del brand. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è super limitata.

Fino a 60 minuti di autonomia per poter pulire in totale libertà, senza il vincolo dei cavi. Arrivi ovunque senza alcun problema e ripulisci il pavimento e con una rumorosità molto più bassa rispetto alla media degli aspirapolvere senza filo. Proprio questo è una delle caratteristiche che più rende interessante e unico questo prodotto.

Nessuna sorpresa sulla qualità di questo eccellente alleato per le pulizie domestiche. Essendo firmato da Rowenta, puoi fare un acquisto sereno e senza remora alcuna. Per risparmiare il 50% su eBay dovrai essere super veloce: completa l’ordine al volo per accaparrarti questo spettacolare concentrato di tecnologia a mini prezzo. Lo prendi a 114€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Acquisti da store ufficiale con garanzia di due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.