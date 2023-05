Da MediaWorld 20% di sconto su tutte le cover originali Apple per iPhone

L’acquisto di un iPhone è un investimento di non poco conto. Per difenderlo nel migliore dei modi, l’acquisto di una cover rappresenta un passaggio indispensabile. Ma non una cover qualsiasi, bensì una cover originale Apple, così da evitare di imbattersi in situazioni spiacevoli a distanza di qualche mese dall’acquisto. Oggi – e fino a domani – è la giornata giusta per acquistarne una: sul sito di MediaWorld trovi tutte le cover originali Apple per iPhone in sconto del 20% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Cover originali Apple per iPhone in sconto del 20% da MediaWorld

Dalla cover in pelle pregiata a quella classica in silicone, passando per le custodie MagSafe trasparenti disponibili per gli ultimi modelli a partire da iPhone 12. Ampia scelta anche nei colori: dal Glicine al Trifoglio, passando per il Rosa creta al Rosa pomelo, insieme ai grandi classici intramontabili come il Nero e il Bianco. Le possibilità sono infinite, con una copertura completa delle serie iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11.

Su tutte le cover originali per iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11 MediaWorld offre la spedizione gratuita e la possibilità di scegliere il ritiro in negozio a zero spese. Per scegliere quest’ultima opzione, è sufficiente indicare il punto vendita MediaWorld più vicino alla propria abitazione in fase di acquisto.

Cogli al volo l’opportunità offerta da MediaWorld di acquistare le cover originali Apple per iPhone scontate del 20% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. In più benefici della spedizione gratuita completando l’acquisto sul sito ufficiale mediaworld.it.

