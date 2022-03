Da capogiro questi auricolari True wireless a metà prezzo (esclusiva)

Tra le migliori auricolari true wireless presenti sul mercato questo è qui che ti sto presentando non possono non essere incluse nella classifica. Eccezionale promosse a pieni voti da chiunque le abbia trovate, sono compatibili sia con sistema Android che iOS consentendoti di utilizzarle sempre e comunque.

Se da tempo desideravi acquistarne un paio, ora che sono in promozione su Amazon sono proprio l'acquisto che devi fare dal momento che il ribasso del 50% ti permette di averle ad appena €29,99. Ti segnalo che il prezzo che ti ho appena riportato è un'esclusiva per i clienti con Prime attivo.

Spedizioni, ovviamente, sono gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai vantaggi dell'abbonamento che ti ho appena citato.

Auricolari true wireless: fantastici e comodissimi da indossare per ore ore

Questi auricolari true wireless che ti sto presentando sono veramente sensazionali perché non scendono a patti soprattutto non ti fanno concludere un acquisto di cui poi non sarai contento. In modo particolare, sono ultra portabili grazie anche alla loro custodia di ricarica che è tascabile e te la porti un po' dove vuoi.

Appartengono alla tipologia in ear e si adattano perfettamente al tuo orecchio grazie alle punte in silicone che rendono l'esperienza un po' cucita su misura. Sono comodissime e soprattutto stabili così le sfrutti anche mentre pratichi i tuoi sport preferiti visto e considerato che sono impermeabili e certificate.

Per quanto riguarda la musica e l'audio in generale, non devi preoccuparti perché sia grazie al Bluetooth 5.1 che agli altoparlanti di prima categoria ottieni un'esperienza di cui andare pienamente fiero. Ovviamente sono presenti anche i microfoni integrati per poter parlare ore e ore al telefono senza problemi.

Concludo col dirti che non mancano all'appello sia i controlli touch che una batteria eccezionale grazie alle 30 ore di autonomia totale che ti assicura.

Acquista volo questi auricolari true wireless beneficiando di uno sconto del 50% su Amazon, apri la pagina ufficiale e concludi l'acquisto al più presto per poter pagare appena €29,99. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.