Da autoradio vecchissima a sistema SMART: bastano 11€ (e questo gadget)

Se la tua auto è equipaggiata con una vecchissima autoradio, magari di serie e quindi impossibile da togliere, sappi che la soluzione per renderla più moderna esiste. Il bello è che si tratta di un accessorio super economico, in grado di trasformare letteralmente il tuo impianto, rendendolo smart.

Si tratta di un prodotto che basta inserire nella porta accendisigari dell’auto e poi – dopo aver letto la frequenza radio FM mostra sul suo display – replicarla sulla radio già presente. Da quel momento, saranno in comunicazione e tu avrai accesso a una marea di possibilità. La più utile e importante è certamente la possibilità di collegare il tuo smartphone, tramite Bluetooth oppure cavo AUX (che ricevi in omaggio). A quel punto, potrai usare il tuo device per riprodurre musica in macchina oppure per parlare in vivavoce, utilizzando le casse dell’auto. Ancora, l’accessorio ti offre una porta USB per la ricarica rapida, un’altra per inserire memore esterne e – come anticipato – una porta AUX di tipo jack audio da 3,5 mm.

La cosa bella è che adesso, grazie a uno speciale sconto a tempo limitato – puoi risparmiare un sacco e portare a casa questo utilissimo accessorio a pochi spiccioli. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa il tuo ordine per prenderlo a 11€ circa appena. Le spedizioni sono anche rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Un prodotto facilissimo da installare e dall’incredibile potenziale. Basterà pochissimo per rendere intelligente la tua vettura, senza dover smontare l’impianto già presente. La soluzione adottata da moltissimi possessori di macchine che hanno una certa età: non vale la pensa spendere decine (se non centinaia) di euro per cambiare sistema.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento. Spunta il coupon in pagina e prendi adesso questo accessorio per rendere l’autoradio smart a 12€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.