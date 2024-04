Da 499€ a 69€: il PROIETTORE Full HD porta il cinema a casa tua!

Non hai più scuse: ora potrai anche tu acquistare un proiettore portatile! L’offerta che ti stiamo per presentare ha infatti dell’incredibile. Cliccando prima sul box (che lo sconterà del 36%) e inserendo, successivamente, il codice “IWL06F620308” che lo fa crollare di un ulteriore 50%, lo pagherai solo 69,99€. Si tratta di uno sconto da ben 430€: pura follia!

Tutte le caratteristiche del proiettore

Questo proiettore di altissima qualità è dotato di una risoluzione Full HD. Grazie alla tecnologia di proiezione avanzata, avrai neri davvero profondi e colori molto vividi. La correzione trapezoidale automatica garantisce, poi, un’immagine perfettamente rettangolare in qualsiasi posizione tu installi il proiettore. E lo zoom ottico 2x ti consente inoltre di regolare la dimensione dell’immagine senza dover spostare il dispositivo.

Non mancano funzioni speciali, come il multi-schermo wireless, in grado di far connettere facilmente il tuo smartphone o tablet al proiettore tramite Wi-Fi e duplicare lo schermo. Grazie alla vasta gamma di porte, tra cui HDMI, USB, AV, TF, VGA e jack da 3,5 mm, puoi collegare il proiettore a qualsiasi dispositivo, come PC, console di gioco, lettori DVD e chiavette TV. Inoltre, il Bluetooth 5.1 ti permette anche di associare altoparlanti o cuffie Bluetooth per un’esperienza audio completamente wireless.

Ma l’audio è già uno dei suoi punti forti grazie agli altoparlanti stereo integrati da 10W! Se non conosci il brand, stai tranquillo: con la garanzia di 2 anni e un servizio clienti eccellente a tua disposizione, puoi goderti il tutto senza preoccupazioni.

Trasforma il tuo salotto in un cinema con questo proiettore a soli 69,99€, ma ricorda che per pagarlo così poco dovrai inserire il codice “IWL06F620308” e selezionare lo sconto su Amazon!