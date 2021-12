D-Link: torna DLink4Me con un Fire TV Stick in omaggio

Con DLink4Me di D-Link c'è un Fire TV Stick in omaggio per tutti gli utenti che acquistano uno tra i prodotti del colosso taiwanese dell'elettronica. L'iniziativa, valida dal 1° dicembre 2021 fino al 30 gennaio 2022, offre la possibilità di migliorare la connettività in casa e al contempo creare una smart home moderna sfruttando le caratteristiche del dispositivo di Amazon.

Gli utenti interessati alla promozione non devono fare altro che recarsi nei negozi fisici o nei negozi online e acquistare uno dei sei prodotti D-Link elencati qui in basso; inclusa nella promozione avrà in regalo il telecomando Amazon per rendere lo streaming più semplice e godibile.

Ecco i prodotti D-Link compatibili con l'iniziativa:

DIR-X1560: un veloce e affidabile router Wi-Fi 6 per navigare in rete alla massima velocità e in tutta sicurezza;

per navigare in rete alla massima velocità e in tutta sicurezza; DPA-X1860: un comodo e pratico Wi-Fi extender che incrementa la copertura del Wi-Fi fino a 185 m²;

che incrementa la copertura del Wi-Fi fino a 185 m²; DVA-5593: un modem-router ideale per ridurre il traffico di rete e garantire una velocità sempre costante. È conforme alla direttiva AGCOM per il Modem Libero e consente di mantenere la stessa offerta con il proprio operatore;

ideale per ridurre il traffico di rete e garantire una velocità sempre costante. È conforme alla direttiva AGCOM per il Modem Libero e consente di mantenere la stessa offerta con il proprio operatore; DWR-921: un router mobile pensato per offrire il comfort di una connessione stabile e veloce anche in mobilità;

pensato per offrire il comfort di una connessione stabile e veloce anche in mobilità; DWR-953: un router wireless realizzato per garantire il passaggio a una rete secondaria 4G/LTE nel caso in cui la banda larga dovesse smettere di funzionare;

realizzato per garantire il passaggio a una rete secondaria 4G/LTE nel caso in cui la banda larga dovesse smettere di funzionare; DWR-933: un hotspot mobile compatto e pratico con una lunga batteria che garantisce il supporto fino a 10 dispositivi collegati contemporaneamente.

Il regolamento indica che sono validi gli acquisti dei prodotti soprastanti presso su amazon.it ed eprice.it, a patto che gli stessi siano venduti e spediti da Amazon ed ePrice.

Come funziona l'iniziativa DLink4Me di D-Link per la Fire TV Stick in omaggio

Una volta concluso l'acquisto, l'utente dovrà conservare la ricevuta e collegarsi al sito www.dlink4me.it per compilare tutti i campi obbligatori e allegare la scansione dello scotrino o della fattura. La richiesta del premio potrà essere avanzata entro e non oltre il 20 febbraio 2022: una volta allegato la prova di acquisto e inviato il modulo correttamente compilato, il Fire TV Stick di Amazon verrà inviato a partire da 30 giorni lavorativi (non di calendario).

Vi lasciamo i link rapidi per accedere agli store ufficiali di D-Link su Amazon ed ePrice:

D-Link su Amazon – ePrice