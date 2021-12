Cyberwhistle: ecco il troll definitivo di Musk contro Apple

Cyberwhistle di Tesla è l'ennesimo troll di Elon Musk ai danni di Apple, dopo che già a fine ottobre non aveva avuto parole tanto felici nei confronti del panno di pulizia che il colosso di Cupertino aveva presentato assieme ai MacBook Pro 14 e 16 durante l'evento “Unleashed“.

Cyberwhistle è a tutti gli effetti un simpatico fischietto con un design che riprende in pieno le linee del Cybertruck, il famoso pick-up che lo stesso Musk ha presentato diversi mesi fa.

Il Cyberwhistle di Tesla è il troll definitivo contro Apple

“Ispirato al Cybertruck, l'edizione limitata del Cyberwhistle è un oggetto da collezione premium realizzato in acciaio inossidabile di grado medico con finitura lucida – scrive Elon Musk su Twitter. Il fischietto include una funzione di attacco integrata per una maggiore versatilità.” Come capita spessa, però, il CEO di Tesla calca la mano e non perde occasione per trollare nuovamente il pannello delle pulizie di Apple.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

“Non sprecate i vostri soldi sullo sciocco panno delle pulizie di Apple, comprate il nostro fischietto!“. Per quanto la mossa dell'imprenditore americano possa essere simpatica, evidentemente Musk non ha preso in considerazione che l'azienda di Tim Cook ha venduto una quantità astronomia di panni delle pulizie tale da far slittare gli ordini fino al prossimo gennaio.

Il fischietto di Tesla, venduto al prezzo di 50 dollari, è già esaurito.