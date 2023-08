Cyberbullismo: oggi si previene anche con una VPN

Il Cyberbullismo è una forma di bullismo molto più grave e pericolosa. Infatti, secondo alcuni esperti, le conseguenze ai suoi atti – essendo eseguiti online – non possono essere cancellate, non possono essere nascoste e la loro diffusione è fuori controllo. Proteggere i propri figli da questa forma di violenza fisica e mentale è una priorità, soprattutto oggi perché connessi online costantemente. Puoi prevenire questo pericolo grazie a una VPN.

La soluzione che ti invitiamo ad adottare, per prezzo conveniente e funzionalità complete, è NordVPN, oggi al 68% di sconto! Attivando il piano biennale ricevi anche un Buono Regalo Amazon.it. Abbiamo voluto proporti questa VPN perché include tutto il necessario per far si che i tuoi figli possano navigare online senza doversi preoccupare di minacce cybercriminali, malware, hacker e altro.

Tenere sotto controllo il Cyberbullismo si può. La prima cosa da fare è parlarne in famiglia spiegando ai propri figli di cosa si tratta e perché è così pericoloso e invasivo. Poi occorre passare all’azione perché non sempre la voglia di privacy dei tuoi figli si concilia con la privacy necessaria quando sono connessi alla rete. Ecco quando NordVPN diventa essenziale, evitando inutili rischi e mantenendo l’identità digitale dei più piccoli, ma anche dei più grandi al sicuro.

Cyberbullismo: NordVPN è un ottimo alleato per la sicurezza dei figli

Spesso quando si tratta di Cyberbullismo c’è spesso un cyberbullo anonimo che rende la vittima ancora più inerme di fronte alle sue angherie. Proteggere i tuoi figli con NordVPN è la scelta migliore che puoi fare. Prevenire è la scelta più saggia. Grazie a questa VPN hai un sistema professionale che cripta la connessione dati dei tuoi figli, rendendo così anonima la loro identità digitale.

Un dispositivo protetto da questo sistema è un figlio al sicuro dal bullismo online. Grazie ai suoi server viene nascosto l’Indirizzo IP dei propri dispositivi. Così per un hacker è complicato riuscire a risalire all’origine dei dati e delle informazioni che riceve. Grazie alla Crittografia AES 256 Bit i dati che passano nella rete possono essere decifrati solo dal destinatario. In più, un anti-malware e un anti-tracker sempre attivi prevengono qualsiasi attacco informatico prima che possa fare danno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.