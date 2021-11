Cyber Monday BOMBA: robot aspirapolvere a soli 70€

Acquista subito una bomba di robot aspirapolvere a prezzo eccezionale. Non si tratta di un dispositivo qualunque ma di un vero prodotto di punta di Severin. Con migliaia di recensioni positive non può che essere quello che stavi cercando e grazie al Cyber Monday su Amazon approfitti di un doppio sconto. Infatti a disposizione non hai solo il ribasso del 24% ma anche un extra sconto di 5€ che attivi tu stesso mediante coupon.

Cosa stai aspettando? Il prezzo finale è di appena 78,90€. Fossi in te non me lo farei scappare anche perché le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Robot aspirapolvere eccezionale: la bomba del Cyber Monday

Acquistare un robot aspirapolvere può diventare un'impresa ma no grazie a questa promozione, Il Cyber Monday ti offre un'occasione più unica che rara anche perché come ti ho già detto, si tratta di un modello di Severin che ne vale realmente la pena.

Con i suoi sensori integrati non può che pulire casa tua nei migliori dei modi. Non lascia dietro di sé neanche una briciola e soprattutto non va né a sbattere né cade da eventuali scalini.

Ha un motore potente così come una batteria integrata di prima qualità. Non per nulla in 90 minuti di autonomia riesce a coprire una superficie di 100 metri quadrati. Non solo, pulisce sia i pavimenti che i tappeti.

Quindi cos'altro aspetti? Acquista subito questo robot aspirapolvere su Amazon a soli 78,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con Prime.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.