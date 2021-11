Cyber Monday 2021, mouse da gaming A PREZZO STRACCIATO (-12€)!

Stanno per volgere al termine le imperdibili offerte del Cyber Monday 2021! Il mouse da gaming ‎Energy Sistem M5 Triforce non è solo un valido alleato per le tue intense sessioni di gioco ma, al tempo stesso, gode di estreme possibilità di personalizzazione per dar sfogo alla tua fantasia. Cogli al volo questa opportunità: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con un incredibile sconto del 30%, pagherai appena 27,99 euro con un risparmio di quasi 12 euro.

Mouse da gaming ‎Energy Sistem M5 Triforce al prezzo più basso di sempre con il Cyber Monday 2021

L'apparecchio è dotato di sensore ottico e di sensibilità fino a 10000 DPI, offrendo un'elevata precisione in ogni movimento. Un mouse per PC con luci a LED RGB e molteplici effetti luminosi personalizzabili tramite software dedicato.

Sono disponibili 3 pulsantiere laterali intercambiabili, che permetteranno di avere al tuo servizio fino a 15 pulsanti configurabili. Non mancano i pesi rimovibili per conferire una maneggevolezza ideale.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello il tuo mouse da gaming ‎Energy Sistem M5 Triforce: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa grazie al Cyber Monday 2021 su Amazon, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.