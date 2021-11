Cyber Monday 2021: microSD SanDisk da 256GB, SCONTO DEL 72%!

Proseguiamo con le imperdibili offerte del Cyber Monday 2021! La microSD SanDisk Extreme Pro da 256GB mette a disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno per ampliare la memoria a bordo dei tuoi dispositivi.

Cogli al volo questa opportunità: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 72%, pagherai appena 38,99 euro con un risparmio di ben 98 euro.

MicroSD SanDisk Extreme Pro da 256GB al prezzo più basso di sempre con il Cyber Monday 2021

Questo incredibile strumento può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec, oltre ad una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Che i tuoi contenuti siano numerosi o abbiamo dimensioni su disco decisamente importanti, nulla rappresenterà un limite.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, potendo contare su prestazioni all'altezza di questo formato video. Ideale per l'utilizzo in accoppiata con action camera e droni. Qualità costruttiva ineccepibile per la massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. La microSD SanDisk è impermeabile, per cui anche le riprese video più estreme a diretto contatto con l'acqua non saranno un problema. Da sottolineare la presenza del software di recupero dati “RescuePRO Deluxe”, che ti permetterà in un batter d'occhio di ripristinare i file accidentalmente cancellati.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello la tua microSD SanDisk Extreme Pro da 256GB: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa grazie al Cyber Monday 2021 su Amazon, la riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.